Musique médiévale aux Bains de la Reine Les Bains de la Reine, Guémené-sur-Scorff Guémené-sur-Scorff

Musique médiévale aux Bains de la Reine Dimanche 21 septembre, 15h00, 16h30 Les Bains de la Reine, Guémené-sur-Scorff Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Venez écouter les interventions musicales médiévales de la troupe Musique et Patrimoine d’Emmanuel le Ménestrel, aux Bains de la Reine.

Les Bains de la Reine, Guémené-sur-Scorff Musée Les Bains de la Reine 5 place du château 56160 Guémené-sur-Scorff Guémené-sur-Scorff 56160 Morbihan Bretagne 02 97 28 01 20 https://www.lesbainsdelareine.com/ https://www.facebook.com/lesbainsdelareine/?locale=fr_FR Espace Muséal « Les Bains de la Reine »

Propre au Moyen Age ? Tous au bain !

Encore aujourd’hui, le Moyen Âge a mauvaise réputation concernant l’hygiène et les soins du corps, on parle d’une société crasseuse à l’hygiène douteuse ! La réalité est tout autre ! Depuis l’Antiquité, on connait les « bains », les « étuves » et les latrines.

« Les Bains de la Reine » à Guémené-sur-Scorff, étuve médiévale construite vers 1380 par les Jean Ier de Rohan présente toutes les caractéristiques du sauna et du hammam. Cet aménagement privé placé au sein d’une scénographie dédiée à l’hygiène et à la cosmétique au Moyen Âge vous réconciliera avec ces idées reçues.

Le plus : le circuit pédestre permettant de découvrir les vestiges restaurés du château et un film sur l’hygiène des villes, domestique et les soins du corps au Moyen Âge (durée : 15 min) Entrée gratuite, Parking, WC, accès PMR, borne malentendant, Wifi

