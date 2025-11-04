Musique Métamorphoses Amiens

Musique Métamorphoses

3, rue Frédéric Petit Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 19:00:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Ce projet propose aux élèves pianistes de s’essayer à la composition musicale.

Cette démarche sera menée grâce à un travail avec le compositeur et musicologue Yves Balmer.

Parallèlement au travail musical sera associée une classe de littérature du Lycée Madeleine Michelis d’Amiens.

Ce travail commun des élèves du Conservatoire et du Lycée donnera lieu à une restitution publique qui permettra de rassembler et de faire dialoguer l’ensemble de ces créations dans une performance unique.

3, rue Frédéric Petit Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 80 52 50

English :

This project gives piano students a chance to try their hand at musical composition.

This will be done in collaboration with composer and musicologist Yves Balmer.

A literature class from the Lycée Madeleine Michelis in Amiens will also be involved in the musical work.

This joint work by students from the Conservatoire and the Lycée will give rise to a public restitution that will bring together all these creations in a unique performance.

German :

Dieses Projekt bietet Klavierschülern die Möglichkeit, sich im Bereich der Musikkomposition zu versuchen.

Dies geschieht durch die Arbeit mit dem Komponisten und Musikwissenschaftler Yves Balmer.

Parallel zur musikalischen Arbeit wird eine Literaturklasse des Lycée Madeleine Michelis in Amiens mitwirken.

Diese gemeinsame Arbeit der Schüler des Konservatoriums und des Lycée wird zu einer öffentlichen Aufführung führen, bei der alle diese Werke in einer einzigartigen Performance zusammengeführt und miteinander in Dialog gebracht werden.

Italiano :

Questo progetto offre agli studenti di pianoforte la possibilità di cimentarsi nella composizione musicale.

Il tutto in collaborazione con il compositore e musicologo Yves Balmer.

Oltre al lavoro musicale, sarà coinvolta una classe di letteratura del Lycée Madeleine Michelis di Amiens.

Questo lavoro congiunto degli studenti del Conservatorio e del Lycée culminerà in un’esibizione pubblica che riunirà tutte queste creazioni in uno spettacolo unico.

Espanol :

Este proyecto ofrece a los estudiantes de piano la oportunidad de probar suerte en la composición musical.

Lo harán en colaboración con el compositor y musicólogo Yves Balmer.

Además del trabajo musical, participará una clase de literatura del Lycée Madeleine Michelis de Amiens.

Este trabajo conjunto de los alumnos del Conservatorio y del Liceo culminará en una representación pública que reunirá todas estas creaciones en un espectáculo único.

