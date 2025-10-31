[Musique] MPL Dieppe Scène Nationale · Dieppe Dieppe

[Musique] MPL

Dieppe Scène Nationale · Dieppe / 1 Boulevard Berigny Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Une soirée à ne pas manquer pour clôturer la saison !

Cédric, Manu, Arthur, Julien et Andreas mêlent guitares tourbillonnantes, basses profondes et rythmes électroniques pour créer une musique actuelle et intense. Plus qu’un simple spectacle, c’est un espace d’expression où ces cinq garçons partagent leurs émotions, leurs doutes et leur vision du monde.

Entre textes poétiques et mélodies entêtantes, MPL questionne la masculinité et les normes imposées, avec une sincérité touchante. Un moment unique pour vibrer ensemble et s’ouvrir à de nouvelles perspectives.

On rit, on s’attendrit, on danse indispensable ! — TTTT Télérama

C’est bien, c’est beau et ça fait du bien ! — Le Télégramme .

Dieppe Scène Nationale · Dieppe / 1 Boulevard Berigny Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 82 04 43

English : [Musique] MPL

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement [Musique] MPL Dieppe a été mis à jour le 2025-10-31 par Seine-Maritime Attractivité