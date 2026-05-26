Musique Municipale de Bruyères répétition en plein-air (Laval-sur-Vologne) Laval-sur-Vologne

Laval-sur-Vologne

Musique Municipale de Bruyères répétition en plein-air (Laval-sur-Vologne)

Rue du Maray Laval-sur-Vologne Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-05 22:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Les musiciens s’installent dans la rue !

On se retrouve au parc Alain Thirion de Laval-sur-Vologne.

Avec le retour des beaux jours, la Musique Municipale de Bruyères retrouve l’air libre pour ses répétitions estivales ! Chaque vendredi soir, à partir de 20h00, les musiciens investissent les rues, installent pupitres et partitions, et laissent résonner leurs instruments.

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, ces répétitions en extérieur sont l’occasion idéale de découvrir ou redécouvrir un répertoire musical varié et renouvelé, mêlant classiques du genre, surprises et nouveautés.

Curieux, mélomanes ou simples promeneurs n’hésitez pas à vous arrêter un instant pour profiter de ce moment musical offert à tous !Tout public

0 .

Rue du Maray Laval-sur-Vologne 88600 Vosges Grand Est +33 6 27 12 68 78 musique-municipale-bruyeres@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Musicians take to the streets!

We meet in the Parc Alain Thirion in Laval-sur-Vologne.

With the return of fine weather, the Musique Municipale de Bruyères is back in the open air for its summer rehearsals! Every Friday evening, starting at 8:00 pm, the musicians take to the streets, setting up music stands and scores, and letting their instruments ring out.

In a warm and friendly atmosphere, these outdoor rehearsals are the ideal opportunity to discover or rediscover a varied and renewed musical repertoire, mixing classics, surprises and novelties.

Whether you’re curious, a music lover or just out for a stroll, don’t hesitate to stop for a moment and enjoy this musical moment open to all!

L’événement Musique Municipale de Bruyères répétition en plein-air (Laval-sur-Vologne) Laval-sur-Vologne a été mis à jour le 2026-05-26 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES