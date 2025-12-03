MUSIQUE DUNIYA Muret

MUSIQUE

DUNIYA 128 Avenue Jacques Douzans Muret Haute-Garonne

Petit concert Gabriel Mallada, avec la participation d’Arnaud Chochon et Rosángela del Arco.

Un voyage musical anecdotique et poétique avec Gabriel Mallada et les artistes visuels Arnaud Chochon, photographe et Rosangela del Arco, plasticienne.

Réservation obligatoire (via site web), participation libre, apporter plat/boisson pour un repas partagé après le concert. .

English :

Small concert: Gabriel Mallada, with Arnaud Chochon and Rosángela del Arco.

