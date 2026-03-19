Musique Nomade Allée du Lay – Quartier Plaisance Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-17 16:00 – 16:30

Gratuit : oui Mercredi 17 juin · à 15h et à 16h · durée 30 min · Allée du Lay · tout public à partir de 5 ans Tout public, Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Avec Karl RichardParticipez à un grand voyage musical autour du monde. Karl vous fera découvrir de nombreux instruments de musique venant des 4 coins de la planète. En route pour cette expédition sonore !Mercredi 17 juin · à 15h et à 16h · durée 30 min · Allée du Lay · tout public à partir de 5 ans

Allée du Lay – Quartier Plaisance Orvault 44700



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