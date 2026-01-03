Musique One more night, Tribute to Phil Collins Théâtre Molière Marignane

Musique One more night, Tribute to Phil Collins

Vendredi 27 février 2026.

A 20h30. Théâtre Molière 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Un concert exceptionnel ! Une voix et un physique remarquablement proches de l’artiste légendaire, des musiciens exaltés et des moyens techniques à couper le souffle. Tout est réuni pour vous replonger dans l’univers du grand Phil Collins.

A voir !

Revivez la magie et l’émotion des plus grands succès de Phil Collins de In the Air Tonight à Against All Odds , en passant par Sussudio et quelques titres de l’époque Genesis…

Une véritable expérience musicale et visuelle, rendant hommage à l’un des plus grands artistes de tous les temps.

Théâtre Molière 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 50 espace-culturel@ville-marignane.fr

English :

An exceptional concert! A voice and physique remarkably close to those of the legendary artist, exalted musicians and breathtaking technical resources. Everything you need to immerse yourself in the world of the great Phil Collins.

A must-see!

