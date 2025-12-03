Musique Paris New-York Amiens

Musique Paris New-York

3 Rue Georges Guynemer Amiens Somme

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 20:00:00

fin : 2025-12-03 21:00:00

Date(s) :

2025-12-03

En partenariat avec le Festival d’Art lyrique et de Chant choral En Voix ! porté par les Théâtres de Compiègne, une soirée musicale inoubliable vous est proposée.

Un récital de bonne humeur !

Une chance inouïe ! Deux artistes à la notoriété internationale seront accueillis à Saleux dans le cadre de la décentralisation du Safran Paul Beynet, déjà familier du territoire (Le Noël des Santons, Un Tour de France), et Romain Dayez, qui se produira ici pour la première fois. Ensemble, ils proposent une soirée éclatante, mettant à l’honneur les plus grands airs de la comédie musicale, de l’opérette et de la chanson française. De West Side Story à Singing in the Rain, en passant par les incontournables Ray Ventura et Henri Salvador, ce programme riche et varié saura émerveiller tous les publics !

Distribution

Baryton Romain Dayez

Piano Paul Beynet

En partenariat avec

Théâtre Impérial Opéra de Compiègne dans le cadre de En Voix ! Festival Art Lyrique Chant choral

1h00

A l’église de Saleux

3 Rue Georges Guynemer Amiens 80080 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 66 00

English :

In partnership with the Festival d’Art lyrique et de Chant choral En Voix! supported by the Théâtres de Compiègne, an unforgettable musical evening is on offer.

A cheerful recital!

A chance of a lifetime! Two internationally-renowned artists will be welcomed to Saleux as part of the decentralization of Le Safran: Paul Beynet, already familiar with the area (Le Noël des Santons, Un Tour de France), and Romain Dayez, who will be performing here for the first time. Together, they offer a dazzling evening of musical comedy, operetta and French chanson. From West Side Story to Singing in the Rain, not forgetting Ray Ventura and Henri Salvador, this rich and varied program is sure to delight all audiences!

Cast:

Baritone Romain Dayez

Piano Paul Beynet

In partnership with

Théâtre Impérial Opéra de Compiègne as part of the En Voix ! Festival Art Lyrique Chant choral

? 1h00

? At Saleux church

German :

In Zusammenarbeit mit dem von den Theatern von Compiègne getragenen Festival für lyrische Kunst und Chorgesang En Voix! wird Ihnen ein unvergesslicher musikalischer Abend geboten.

Ein Rezital der guten Laune!

Eine unglaubliche Chance! Zwei international bekannte Künstler werden im Rahmen der Dezentralisierung von Safran in Saleux zu Gast sein: Paul Beynet, der bereits mit der Gegend vertraut ist (Le Noël des Santons, Un Tour de France), und Romain Dayez, der hier zum ersten Mal auftritt. Gemeinsam bieten sie einen fulminanten Abend, an dem die größten Melodien des Musicals, der Operette und des französischen Chansons geehrt werden. Von der West Side Story über Singing in the Rain bis hin zu den unumgänglichen Ray Ventura und Henri Salvador dieses reichhaltige und abwechslungsreiche Programm wird jedes Publikum in Staunen versetzen!

Besetzung:

Bariton Romain Dayez

Klavier Paul Beynet

In Partnerschaft mit

Théâtre Impérial Opéra de Compiègne im Rahmen von En Voix! Festival Lyrische Kunst Chorgesang

? 1h00

? In der Kirche von Saleux

Italiano :

In collaborazione con il Festival d’Art lyrique et de Chant choral En Voix! sostenuto dai Théâtres de Compiègne, viene offerta una serata musicale indimenticabile.

Un recital ad alto tasso di allegria!

Un’occasione unica! Nell’ambito del decentramento di Le Safran, arriveranno a Saleux due artisti di fama internazionale: Paul Beynet, che già conosce la zona (Le Noël des Santons, Un Tour de France), e Romain Dayez, che si esibirà qui per la prima volta. Insieme, propongono una serata folgorante con le più grandi arie della commedia musicale, dell’operetta e della chanson francese. Da West Side Story a Cantando sotto la pioggia, senza dimenticare Ray Ventura e Henri Salvador, questo programma ricco e variegato farà la gioia del pubblico di tutte le età!

Cast:

Baritono Romain Dayez

Pianoforte Paul Beynet

In collaborazione con

Théâtre Impérial Opéra de Compiègne nell’ambito di En Voix! Festival Art Lyrique Canto corale

? 1h00

? Presso la chiesa di Saleux

Espanol :

En colaboración con el Festival d’Art lyrique et de Chant coral En Voix! apoyado por los Théâtres de Compiègne, se ofrece una velada musical inolvidable.

Un recital muy animado

¡Una oportunidad única! En el marco de la descentralización de Le Safran, llegan a Saleux dos artistas de renombre internacional: Paul Beynet, que ya conoce la región (Le Noël des Santons, Un Tour de France), y Romain Dayez, que actúa aquí por primera vez. Juntos ofrecerán una velada deslumbrante con las mejores arias de la comedia musical, la opereta y la chanson francesa. De West Side Story a Cantando bajo la lluvia, sin olvidar a Ray Ventura y Henri Salvador, este programa rico y variado hará las delicias de todos los públicos

Reparto:

Barítono Romain Dayez

Piano Paul Beynet

En colaboración con

¡Théâtre Impérial Opéra de Compiègne en el marco del Festival En Voix! Festival Art Lyrique Canto coral

? 1h00

? En la iglesia de Saleux

L’événement Musique Paris New-York Amiens a été mis à jour le 2024-06-08 par OT D’AMIENS