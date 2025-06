Musique party au Domaine La Pierre Blanche Domaine La Pierre Blanche Eygalières 21 juin 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Musique party au Domaine La Pierre Blanche Samedi 21 juin 2025 de 19h à 0h. Domaine La Pierre Blanche 2950 route d’Orgon Eygalières Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Le Domaine La Pierre Blanche à Eygalières fait sa Musique Party, le samedi 21 juin, de 19h à minuit !

Au programme une soirée Music Dj Set by @beaumaniere

Et le foodtruck @chez.giulio pour vos papilles

Le tout à L’Ambar, notre bar à cocktails face au vignobles voisins, avec Sunset et panorama sur le Parc Naturel Régional des Alpilles.

Profitez d’une dégustation de cocktails signatures avec des rosés issus de notre région !

L’Ambar et toute l’équipe du Domaine sera présente pour vous faire passer une Sunset Music Party singulière

Réservation vivement conseillée ! .

Domaine La Pierre Blanche 2950 route d’Orgon

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 26 10 00 accueil@domainelapierreblanche.com

English :

The Domaine La Pierre Blanche in Eygalières is having a Music Party on Saturday 21 June, from 7pm to midnight!

German :

Die Domaine La Pierre Blanche in Eygalières feiert am Samstag, den 21. Juni, von 19 Uhr bis Mitternacht ihre Music Party!

Italiano :

Il Domaine La Pierre Blanche di Eygalières organizza una festa musicale sabato 21 giugno, dalle 19.00 alle 24.00!

Espanol :

El Domaine La Pierre Blanche de Eygalières organiza una fiesta musical el sábado 21 de junio, de 19.00 a 24.00 horas

