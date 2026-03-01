Musique Penser, ne pas oublier Site Mémorial du Camp des Milles Aix-en-Provence

Musique Penser, ne pas oublier

Dimanche 29 mars 2026 à partir de 9h30. Site Mémorial du Camp des Milles 40 chemin de la Badesse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Tables rondes et concerts au Camp des Milles. Si certaines œuvres artistiques sont considérées comme sacrées, leur puissance évocatrice et émotionnelle interpelle notre humanité commune.

Dans une période où les crises et changements permanents peuvent conduire à un affaiblissement de nos repères, du sens commun et de la démocratie, ne devons-nous pas nous interroger sur le pouvoir de l’Art comme ciment du vivre ensemble ?



● à 9h30 Ouverture de la journée

Dominique Bluzet, Daniel Baal et Alain Chouraqui



● à 10h Ce que l’art transmet à la démocratie, avec Jacques Attali, écrivain, économiste et conseiller d’État honoraire et Bernard Foccroulle, organiste et compositeur.

Modérateur Alain Cabras.



● à 11h45 Concert Les musiques du Camp de Terezín avec Renaud Capuçon, violon Paul Zientara, alto Krzysztof Michalski, violoncelle

Quatuor Fidelio

Œuvres de Gideon Klein, Hans Krása, Erwin Schulhoff, Viktor Ullman, composées entre 1941 et 1944 au camp de concentration de Terezín (Bohême-Moravie).

Des œuvres nées dans l’adversité, révélant la puissance de la création comme acte de résistance.



● de 13h à 15h15 Déjeuner et visites guidées du Site mémorial sur réservation.



● à 15h30 Table ronde Dialogue entre engagement spirituel, responsabilité sociale et mémoire, avec Delphine Horvilleur, rabbin et auteure et Laurent Berger, directeur de l’Institut Mutualiste pour l’Environnement et la Solidarité au sein du Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Modérateur Alain Cabras.



●à 17h15 Concert Variations Goldberg avec Renaud Capuçon, violon Paul Zientara, alto Krzysztof Michalski, violoncelle.

Johann Sebastian Bach Variations Goldberg (transcription pour trio à cordes de Dmitri Sitkovetsky)

Max Schlesinger et Adolf Siebert Hymne des Milles (transcription)



● à 18h10 Clôture de la journée. .

Site Mémorial du Camp des Milles 40 chemin de la Badesse Aix-en-Provence 13547 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 820 13 20 13

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English :

Round-table discussions and concerts at Camp des Milles. While some artistic works are considered sacred, their evocative and emotional power speaks to our common humanity.

L’événement Musique Penser, ne pas oublier Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence