Musique persane Saint-Goulven Lanvellec

Lanvellec

Musique persane

Saint-Goulven Chapelle Saint-Goulven Lanvellec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 17:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Duo KRIN avec Soroush Kamalian au kamancheh et Florian Bellec aux percussions (tombak, daf et riqq). .

Saint-Goulven Chapelle Saint-Goulven Lanvellec 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 71 83 98

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English :

L’événement Musique persane Lanvellec a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose