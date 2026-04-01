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Musique persane Saint-Goulven Lanvellec

Musique persane Saint-Goulven Lanvellec samedi 25 avril 2026.

Lieu : Saint-Goulven

Adresse : Chapelle Saint-Goulven

Ville : 22420 Lanvellec

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Lanvellec

Musique persane

Saint-Goulven Chapelle Saint-Goulven Lanvellec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 17:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Duo KRIN avec Soroush Kamalian au kamancheh et Florian Bellec aux percussions (tombak, daf et riqq).   .

Saint-Goulven Chapelle Saint-Goulven Lanvellec 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 71 83 98 

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English :

L’événement Musique persane Lanvellec a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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