Musique persane Saint-Goulven Lanvellec
Musique persane Saint-Goulven Lanvellec samedi 25 avril 2026.
Lanvellec
Musique persane
Saint-Goulven Chapelle Saint-Goulven Lanvellec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 17:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Duo KRIN avec Soroush Kamalian au kamancheh et Florian Bellec aux percussions (tombak, daf et riqq). .
Saint-Goulven Chapelle Saint-Goulven Lanvellec 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 71 83 98
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English :
L’événement Musique persane Lanvellec a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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