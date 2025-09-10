Musique Plastic Boum Boum Kembs

Musique Plastic Boum Boum Kembs samedi 7 février 2026.

Musique Plastic Boum Boum

Allée Eugène Moser Kembs Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-02-07 14:15:00

Des plots de chantier qui bavardent, un gros bidon bleu qui marche, des tuyaux magiques géants, une dangereuse scie passe-partout, des caisses en plastique qui cachent de bruyants trésors…

50 minutes de dialogues d’instruments extraordinaires sans parole et sans électricité pour que tout s’assemble en un grand climax collectif techno boum boum.

Avec Gaël Bouyer et Stéphane Bordenet

Prix du public au festival Au bonheur des mômes au Grand Bornand (74) en 2024

Dans le cadre du Festival Momix

Musique par La Compagnie du Trufu

Tout public à partir de 5 ans

Durée 50 minutes .

Allée Eugène Moser Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 89 10 espacerhenan@kembs.alsace

