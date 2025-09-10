Musique Plastic Boum Boum Kembs
Des plots de chantier qui bavardent, un gros bidon bleu qui marche, des tuyaux magiques géants, une dangereuse scie passe-partout, des caisses en plastique qui cachent de bruyants trésors…
50 minutes de dialogues d’instruments extraordinaires sans parole et sans électricité pour que tout s’assemble en un grand climax collectif techno boum boum.
Avec Gaël Bouyer et Stéphane Bordenet
Prix du public au festival Au bonheur des mômes au Grand Bornand (74) en 2024
Dans le cadre du Festival Momix
Musique par La Compagnie du Trufu
Tout public à partir de 5 ans
Durée 50 minutes .
Allée Eugène Moser Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 89 10 espacerhenan@kembs.alsace
