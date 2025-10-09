Musique & poésie | Duo Apollinaire La Mauvaise Herbe Eymet

Musique & poésie | Duo Apollinaire

La Mauvaise Herbe 17 Rue du Temple Eymet Dordogne

Les deux amis, Albert et Wolfgang, reviennent nous enchanter aux rythmes de la poésie et de la mandoline (e aussi du luth), et nous proposent un voyage dans la poésie française et internationale, contemporaine et classique, à l’occasion de la sortie de l’album Duo Apollinaire .

Réservation conseillée. .

La Mauvaise Herbe 17 Rue du Temple Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 99 39 admin@aquitainelangues.fr

