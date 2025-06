Musique pour la sérénissime – Eglise St-Vit Saint-Vit 3 juillet 2025 19:00

MUSIQUE POUR LA SÉRÉNISSIME

Orgue et cordes concertantes de la Venise baroque

Ensemble Les Sonadori

Odile Edouard, violon

Nicolas Sansarlat, alto de violon

Alain Gervreau, ténor de violon

Lorraine Brosse, bassetto

Michaël Parisot, orgue

Un scintillement de jeux sonores entre l’orgue et l’ensemble des violons, comme il est apparu dans les églises de la lagune avec la pratique du double chœur (cori spezzati) destinée à impressionner les visiteurs de marque lors d’offices extraordinaires.

L’alternance des pièces est basée sur des combinaisons d’effectifs très variés autour de l’orgue, auxquels répond dans le cas des doubles chœurs une autre combinaison instrumentale. La Scuola Grande de San Rocco est une des premières confraternités vénitiennes à engager durablement en 1533 un Concerto di violini ensemble de six violons de tailles différentes. Les compositeurs à l’honneur dans ce programme ont presque tous été actifs à St Marc de Venise Claudio Merulo, Andrea et Giovanni Gabrieli, comme organistes ; Adrian Willaert comme maître de chapelle et Cyprien de Rore comme maître des chœurs.

Les compagnie di violini , fournisseurs journaliers de musique pour la noblesse (à l’église, en procession, au bal dansé, et dans les réceptions ou évènements importants de la vie politique et sociale) étaient constitués d’instruments de plusieurs tailles différentes et jouaient la polyphonie vocale ou instrumentale en groupes homogènes de 4 à 6 ménétriers ; ils se mêlaient parfois au luth et à l’orgue. Pour ce dernier, soit un orgue d’église, soit un organo di legno à l’intérieur des palais ou même à l’église quand le grand orgue devait se taire (comme lors du carême).

Ce programme tente de rassembler dans un même concert la pratique que ces ensembles de violons partageaient avec les deux formats d’orgue, dans des musiques sacrées et profanes et dans un contexte d’expérimentations des jeux sonores et des pratiques brillantes et festives (comme les musiques à double chœur) apparues dans les églises de Venise, souvent dans le but de valoriser le pouvoir de la République lors des offices extraordinaires offerts aux visiteurs de marque.

Pour la première fois seront rassemblés au concert la nouvelle image sonore créée par la bande de violons Les Sonadori, et le son d’un claviorganum, instrument composé d’un clavecin couplé à d’un orgue. Ce dernier, d’un modèle transportable avec un jeu de principal ouvert, dont les attaques évoquent les cordes frottées, vient de sortir cette année des ateliers de Gérald Cattin sur le modèle de l’instrument historique de la Silberne Kapelle d’Innsbrück, instrument anonyme construit à Mantoue autour de 1590. .

Eglise St-Vit 1 Place de la Mairie

Saint-Vit 25410 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

