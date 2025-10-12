Musique pour le Dimanche – Steve Potts & Jobic Le Masson Trio Théâtre des Ateliers du Chaudron Paris
Musique pour le Dimanche – Steve Potts & Jobic Le Masson Trio Théâtre des Ateliers du Chaudron Paris dimanche 12 octobre 2025.
Les Ateliers du Chaudron deux concerts de Steve Potts en Quartet
le 12 octobre 2025 à 16h et 19h,
Au Théâtre des Ateliers du Chaudron _ 31, passage de Ménilmontant, 75011 Paris
Steve Potts – saxophones
Jobic Le Masson – piano
Peter Giron – contrebasse
Ichiro Onoe – batterie
Tarifs :
19€ (plein tarif)
14€ (tarifs réduits)
10€ (adhérent.es)
Infos et réservations : 06 85 94 95 37
https://my.weezevent.com/steve-potts-jobic-le-masson-trio
Musique pour le Dimanche – Steve Potts & Jobic Le Masson Trio.
Le dimanche 12 octobre 2025
de 19h00 à 21h00
Le dimanche 12 octobre 2025
de 16h00 à 18h00
payant
06 85 94 95 37
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-12T22:00:00+02:00
fin : 2025-10-13T00:00:00+02:00
Date(s) : 2025-10-12T16:00:00+02:00_2025-10-12T18:00:00+02:00;2025-10-12T19:00:00+02:00_2025-10-12T21:00:00+02:00
Théâtre des Ateliers du Chaudron 31, passage de Ménilmontant 75011 Paris
https://www.facebook.com/events/615849337422569/?acontext=%7B https://www.facebook.com/events/615849337422569/?acontext=%7B https://www.facebook.com/events/615849337422569/?acontext=%7B