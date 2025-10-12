Musique pour le Dimanche – Steve Potts & Jobic Le Masson Trio Théâtre des Ateliers du Chaudron Paris

Musique pour le Dimanche – Steve Potts & Jobic Le Masson Trio Théâtre des Ateliers du Chaudron Paris dimanche 12 octobre 2025.

Les Ateliers du Chaudron deux concerts de Steve Potts en Quartet

le 12 octobre 2025 à 16h et 19h,

Au Théâtre des Ateliers du Chaudron _ 31, passage de Ménilmontant, 75011 Paris

Steve Potts – saxophones

Jobic Le Masson – piano

Peter Giron – contrebasse

Ichiro Onoe – batterie

Tarifs :

19€ (plein tarif)

14€ (tarifs réduits)

10€ (adhérent.es)

Infos et réservations : 06 85 94 95 37

https://my.weezevent.com/steve-potts-jobic-le-masson-trio

