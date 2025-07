Musique pour tous Avocourt

Musique pour tous Avocourt samedi 26 juillet 2025.

Musique pour tous

Place François Nourissier Avocourt Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-07-26 14:30:00

fin : 2025-07-26

2025-07-26

Que vous soyez débutant ou simplement curieux, seul, en famille ou entre amis, cet atelier musique est l’occasion rêvée de découvrir la musique autrement. Grâce à la méthode intuitive d’Ivan Gruselle, aucune expérience préalable n’est nécessaire vous jouerez dès les premières minutes, explorerez les sons, et surtout, vous partagerez un moment de plaisir et de création collective avec la compagnie Mamaille.Tout public

Place François Nourissier Avocourt 55270 Meuse Grand Est +33 6 88 63 26 20 mamaille.cie@gmail.com

English :

Whether you’re a beginner or simply curious, alone, with family or friends, this music workshop is the perfect opportunity to discover music in a different way. Thanks to Ivan Gruselle?s intuitive method, no prior experience is necessary: you?ll be playing right from the start, exploring sounds, and above all, sharing a moment of pleasure and collective creation with the Mamaille company.

German :

Ob Sie Anfänger oder einfach nur neugierig sind, allein, mit der Familie oder mit Freunden, dieser Musikworkshop ist die perfekte Gelegenheit, die Musik auf eine andere Art und Weise zu entdecken. Dank der intuitiven Methode von Ivan Gruselle sind keine Vorkenntnisse erforderlich: Sie werden von der ersten Minute an spielen, Klänge erforschen und vor allem einen Moment des Vergnügens und des gemeinsamen Schaffens mit der Compagnie Mamaille teilen.

Italiano :

Che siate principianti o semplicemente curiosi, da soli, in famiglia o con gli amici, questo laboratorio musicale è l’occasione perfetta per scoprire la musica in modo diverso. Grazie al metodo intuitivo di Ivan Gruselle, non è necessaria alcuna esperienza precedente: suonerete fin dai primi minuti, esplorerete i suoni e soprattutto condividerete un momento di piacere e di creazione collettiva con la compagnia Mamaille.

Espanol :

Ya seas principiante o simplemente curioso, solo, en familia o con amigos, este taller de música es la ocasión perfecta para descubrir la música de otra manera. Gracias al método intuitivo de Ivan Gruselle, no es necesario tener experiencia previa: tocarás desde los primeros minutos, explorarás sonidos y, sobre todo, compartirás un momento de placer y creación colectiva con la compañía Mamaille.

L’événement Musique pour tous Avocourt a été mis à jour le 2025-07-09 par OT DU PAYS D’ARGONNE