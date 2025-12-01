Musique Promenade sur cordes à frotter Espace Philippe Auguste Vernon

Musique Promenade sur cordes à frotter

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 18:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Journée de découverte et d’échange autour du violon où les élèves et leurs professeurs jouent en ensemble lors d’un concert de fin de rencontre. .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 16

English : Musique Promenade sur cordes à frotter

L’événement Musique Promenade sur cordes à frotter Vernon a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération