Musique Promenade sur cordes à frotter Espace Philippe Auguste Vernon

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Début : 2026-02-14 18:00:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Journée de découverte et d’échange autour du violon où les élèves et leurs professeurs jouent en ensemble lors d’un concert de fin de rencontre. .
Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 16
