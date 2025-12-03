Musique Ptitécouti Saumur

Pour ce premier Rendez-vous tout-petits de la saison, c’est un spectacle qui donne quelques clés pour appréhender cet univers fascinant et vertigineux des sons et de la musique.

Vous souvenez-vous jamais avoir découvert les sons ? Vous rappelez-vous de tous ces bruits nouveaux, fascinants, tantôt agréables et rassurants, tantôt inquiétants ? Les expériences menées pour en distinguer les différentes sortes, en identifier l’origine et en comprendre le sens ? Cela s’est passé il y a si longtemps que nous n’en gardons plus aucun souvenir. Pourtant, il s’agit d’une étape primordiale pour tous celles et ceux âgés de moins de 3 ans. La talentueuse flûtiste Ayako Okubo tire d’une boîte lumineuse pleine de surprises une multitude de sons nouveaux tantôt avec de l’eau, tantôt avec de l’air, de ses doigts agiles qui donnent aux objets une certaine magie qui finissent par former une musique intime et poétique.

Mercredi 3 décembre 2025 de 9h45 à 10h15 et de 11h à 11h30. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

For the first Rendez-vous tout-petits of the season, this show offers a few keys to the fascinating, dizzying world of sound and music.

In diesem ersten Rendezvous für die Allerkleinsten der Saison ist es eine Aufführung, die einige Schlüssel zum Verständnis dieser faszinierenden und schwindelerregenden Welt der Klänge und der Musik vermittelt.

Per questo primo Rendez-vous tout-petits della stagione, lo spettacolo offre alcune chiavi di lettura dell’affascinante e vertiginoso mondo del suono e della musica.

Para esta primera Rendez-vous tout-petits de la temporada, el espectáculo ofrece algunas claves del fascinante y vertiginoso mundo del sonido y la música.

