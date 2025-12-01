Musique PUNK.E.S Centre Culturel Guy Gambu Saint-Marcel

Musique PUNK.E.S

Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Début : 2026-01-18 16:00:00

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Découvrez l’histoire palpitante du premier groupe de punk féminin anglais, The Slits, petites sœurs des Sex Pistols et des Clash

Elles étaient quatre et venaient d’univers sociaux extrêmement variés.

Elles s’appelaient Viv Albertine, Ari Up, Palmolive et Tessa Pollit. Elles vivaient à Londres.

Elles avaient entre quatorze et vingt ans. Elle se sont lancées à corps perdu dans cette aventure : deux d’entre elles n’avaient jamais touché un instrument de musique auparavant.

Elles ont réussi l’exploit d’être le premier groupe au monde à obtenir le contrôle total de leur image auprès de leur maison de disque.

Accessible à partir de 10 ans .

