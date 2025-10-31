[Musique] Radio Byzance Dieppe Scène Nationale Dieppe

[Musique] Radio Byzance

Dieppe Scène Nationale / 1 Boulevard Berigny Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Les fréquences métissées de Radio Byzance vous entraînent irrésistiblement à danser !

Trois musiciens, des instruments venus des quatre coins du monde, et une énergie qui fait voyager. Le trio mélange voix en anglais et en espagnol, instruments acoustiques comme le violon, le saxophone, la derbouka ou le baby sitar, et sons électro joués et remixés en direct. Le tout crée une musique pleine d’énergie, inspirée du reggae-dub mais ouverte à d’autres styles cumbia, musiques de l’Est, jazz… Chaque morceau peut changer en cours de route, avec une large place laissée à l’improvisation. Sur scène, c’est un mélange vivant de cultures, de rythmes et de vibrations.

Une musique libre, joyeuse, à écouter les pieds qui bougent et l’esprit en voyage !

En partenariat avec le Collectif La Machine. .

