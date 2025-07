Musique sacrée et profane de l’Europe baroque à l’Abbatiale Saint Pierre de Beaulieu Beaulieu-sur-Dordogne

Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze

Début : 2025-07-17 20:30:00

2025-07-17

Ce concert baroque réunit des œuvres sacrées et profanes de grands compositeurs européens des XVIIe et XVIIIe siècles, interprétées par un ensemble de musiciens spécialisés dans les instruments anciens et le répertoire baroque

Œuvres de Haendel, Frescobaldi, Monteverdi, Strozzi, Merula, Paisible, Granata, Francoeur, Quantz et Marais

Interprètes Christine Rigaud (soprano), Delphine Calvignac (violon), Céline Bouchereau (violoncelle), Thomas Fournié (guitare baroque), Eric Rambour (viole de gambe), Gilles Liacopoulos (clavecin et traverso) .

Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 11 31

