Musique Super Trouper for ABBA Théâtre Molière · Marignane

Musique Super Trouper for ABBA

Samedi 24 janvier 2026.

A 20h30. Théâtre Molière · 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Super Trouper for ABBA retransmet à merveille l’esprit et la présence scénique du cultissime groupe.

Après avoir débuté avec succès au World Place à Paris, le groupe se produit dans toute la France et l’Europe pour partager sa passion avec le public.

Le spectacle Super Trouper for ABBA a été créé en 2008 par Fenella Masse, ex-Coco Girl et artiste professionnelle depuis de nombreuses années. Passionnées par le groupe mythique ABBA, elle a fait appel à ses amis artistes et à son mari Philippe guitariste du groupe Les Forbans durant 35 ans, pour mettre son spectacle sur les rails.

De Waterloo à Dancing Queen , en passant par Gimme ! Gimme ! Gimme ! et Chiquita , tous ces tubes des années 70/80, aussi connus les uns que les autres, vous feront passer un agréable moment, mêlant fête et nostalgie. .

Théâtre Molière · 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 50 espace-culturel@ville-marignane.fr

English :

Super Trouper for ABBA perfectly captures the spirit and stage presence of the cult band.

After a successful debut at the World Place in Paris, the group now performs all over France and Europe, sharing their passion with audiences.

German :

Super Trouper for ABBA vermittelt den Geist und die Bühnenpräsenz der berühmten Gruppe auf perfekte Weise.

Nach ihrem erfolgreichen Debüt im World Place in Paris trat die Gruppe in ganz Frankreich und Europa auf, um ihre Leidenschaft mit dem Publikum zu teilen.

Italiano :

Super Trouper for ABBA cattura perfettamente lo spirito e la presenza scenica del gruppo cult.

Dopo un debutto di successo al World Place di Parigi, il gruppo si esibisce ora in tutta la Francia e l’Europa, condividendo la propria passione con il pubblico.

Espanol :

Super Trouper for ABBA capta a la perfección el espíritu y la presencia escénica del grupo de culto.

Tras un exitoso debut en la World Place de París, el grupo actúa ahora por toda Francia y Europa, compartiendo su pasión con el público.

