Musique sur la place place du château Venterol dimanche 13 juillet 2025.

place du château place de l’église Venterol Drôme

Tarif :

Début : Dimanche 2025-07-13 19:00:00

fin : 2025-07-13 00:00:00

Date(s) :

2025-07-13

L’AVAM ( Association Venterolaise des Amis de la Musique) enflamme la place et l’église du village grâce à trois groupes de musique et chants

place du château place de l’église Venterol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes avam.venterol@gmail.com

English :

The AVAM (Association Venterolaise des Amis de la Musique) sets the village square and church alight with three groups of music and song

German :

Die AVAM ( Association Venterolaise des Amis de la Musique) bringt den Platz und die Kirche des Dorfes mit drei Musik- und Gesangsgruppen zum Kochen

Italiano :

L’AVAM (Association Venterolaise des Amis de la Musique) infiamma la piazza e la chiesa del paese con tre gruppi di musica e canto

Espanol :

La AVAM (Association Venterolaise des Amis de la Musique) enciende la plaza y la iglesia del pueblo con tres grupos de música y canto

