Musique / théâtre d’ombres Les graines oubliées Cardonnette

Musique / théâtre d’ombres Les graines oubliées

3 rue Georges Guynemer Cardonnette Somme

Tarif : 8.5 – 8.5 –

8.5

Tarif réduit adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 14:30:00

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20 2026-01-21 2026-01-22 2026-01-23 2026-01-24

Ladylike Lily.

Un conte magnifiquement onirique et écologique !

Lily, jeune héroïne, quitte sa ville natale pour sauver sa maman malade. En fouillant dans les vieux livres pour chercher un remède, elle découvre que des pages ont été arrachées. Une nuit, un crapaud lui révèle un secret. Quelque part, une sorcière sait soigner grâce aux pouvoirs des plantes…

Par sa voix envoûtante, Ladylike Lily nous emporte à travers un univers sensoriel merveilleux, où se cache un message profond, le respect de la biodiversité.

Hors les murs à Camon (salle Louis Aragon), le mardi 20 janvier à 14h30 et mercredi 21 janvier à 16h.

Jeudi 22 janvier à 14h30, vendredi 23 janvier à 10h et à 14h30 et le samedi 24 janvier à 15h avec goûter. Durée 40 min. A partir de 5 ans.

Musique, images, manipulation ombres, jeu Orianne Marsilli + Régie son, lumières, technicien ombres Julien Ravary + Mise en scène David Lippe. 8.5 .

3 rue Georges Guynemer Cardonnette 80080 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 66 00

