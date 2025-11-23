Musique Tout est né pour aimer Château-Thierry
Musique Tout est né pour aimer Château-Thierry dimanche 23 novembre 2025.
Musique Tout est né pour aimer
11 rue du château Château-Thierry Aisne
Tarif : 10 – 10 –
10
Tarif réduit adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 17:00:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Ensemble Alia Mens (dir. Olivier Spilmont), avec Hannah Ely, soprano
Chapelle de l’Hôtel-Dieu Château-Thierry
Dimanche 23 novembre à 17h00
Ce programme propose un reflet de la vie musicale en France à la charnière des XVII et XVIIIes siècles. Dans une même continuité, sont proposés des airs de cour, des pièces instrumentales, ou encore quelques brunettes. Dans l’esprit de la pratique aristocratique, mais aussi celui des simples parties de campagne, on fait voisiner les airs les plus simples aux compositions savantes écrites pour le clavecin. Ces musiques sont goûtées et copiées partout en Europe. 10 .
11 rue du château Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 6 74 41 82 35 festival@festival-jeandelafontaine.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Musique Tout est né pour aimer Château-Thierry a été mis à jour le 2025-09-07 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne