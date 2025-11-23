Musique Tout est né pour aimer Château-Thierry

Musique Tout est né pour aimer Château-Thierry dimanche 23 novembre 2025.

Musique Tout est né pour aimer

11 rue du château Château-Thierry Aisne

Tarif : 10 – 10 –

10

Tarif réduit adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 17:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Ensemble Alia Mens (dir. Olivier Spilmont), avec Hannah Ely, soprano

Chapelle de l’Hôtel-Dieu Château-Thierry

­

Dimanche 23 novembre à 17h00

­

­

Ce programme propose un reflet de la vie musicale en France à la charnière des XVII et XVIIIes siècles. Dans une même continuité, sont proposés des airs de cour, des pièces instrumentales, ou encore quelques brunettes. Dans l’esprit de la pratique aristocratique, mais aussi celui des simples parties de campagne, on fait voisiner les airs les plus simples aux compositions savantes écrites pour le clavecin. Ces musiques sont goûtées et copiées partout en Europe. 10 .

11 rue du château Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 6 74 41 82 35 festival@festival-jeandelafontaine.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Musique Tout est né pour aimer Château-Thierry a été mis à jour le 2025-09-07 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne