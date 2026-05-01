Irodouër

Musique traditionnelle irlandaise au château du lou du lac

Irodouër Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 19:30:00

fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-06-12 2026-07-10

Vendredi 8 mai dès 19h30 aura lieu au château du Lou des sessions de musique traditionnelle irlandaise, dans une ambiance conviviale. Les musiciennes et musiciens se produiront pour le bonheur de jouer ensemble dans le café ou devant le château.

Le bar sera ouvert de 19h00 à 23h.

Cet évènement aura lieu chaque deuxième vendredi du mois (8 mai, 12 juin et 10 juillet). .

Irodouër 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Musique traditionnelle irlandaise au château du lou du lac Irodouër a été mis à jour le 2026-05-05 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN