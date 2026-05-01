Musique traditionnelle irlandaise au château du lou du lac Irodouër
Musique traditionnelle irlandaise au château du lou du lac Irodouër vendredi 8 mai 2026.
Irodouër
Musique traditionnelle irlandaise au château du lou du lac
Irodouër Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 19:30:00
fin : 2026-07-10 23:00:00
Date(s) :
2026-05-08 2026-06-12 2026-07-10
Vendredi 8 mai dès 19h30 aura lieu au château du Lou des sessions de musique traditionnelle irlandaise, dans une ambiance conviviale. Les musiciennes et musiciens se produiront pour le bonheur de jouer ensemble dans le café ou devant le château.
Le bar sera ouvert de 19h00 à 23h.
Cet évènement aura lieu chaque deuxième vendredi du mois (8 mai, 12 juin et 10 juillet). .
Irodouër 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne
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L’événement Musique traditionnelle irlandaise au château du lou du lac Irodouër a été mis à jour le 2026-05-05 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN