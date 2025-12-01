Musique TRAM Place des fontaines Doué-en-Anjou

Musique TRAM

TRAM, ce sont cinq garçons sentimentaux qui n’aiment pas la tiédeur. Ils ont le sourire serein de ceux qui ont beaucoup voyagé, l’appétit de ceux qui savent qu’il reste tout à découvrir. On n’est pas sérieux quand on a 25 ans méfiez-vous des alligators.

TRAM, tout simplement. Quatre lettres qui synthétisent une voie pop’n’trad plus moderne qui sonne, qui claque, qui percute. Plus concis, plus large aussi et plus fédérateur. Car sans jamais renier ses origines, la gare de départ est désormais loin dans le rétroviseur. L’horizon est loin aussi ! Le groupe poursuit donc son aventure, hybridation unique entre instruments acoustiques et énergie rock, entre inspirations trad et un goût prononcé pour la pop, entre l’émotion et la danse frénétique. Un cocktail sentimental, populaire, diversifié et ouvert à tous, comme un tram, finalement.

Place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire

TRAM are five sentimental boys who don’t like lukewarmness. They have the serene smile of those who have traveled a lot, and the appetite of those who know that there is still a lot to discover. You can’t be serious when you’re 25: beware of alligators.

TRAM sind fünf sentimentale Jungs, die keine Lauheit mögen. Sie haben das gelassene Lächeln derer, die schon viel gereist sind, und den Appetit derer, die wissen, dass es noch alles zu entdecken gibt. Mit 25 Jahren kann man es nicht ernst meinen: Hüte dich vor Alligatoren.

I TRAM sono cinque ragazzi sentimentali che non amano essere tiepidi. Hanno il sorriso sereno di chi ha viaggiato molto e l’appetito di chi sa che c’è ancora tanto da scoprire. A 25 anni non si può essere seri: attenti agli alligatori.

TRAM son cinco chicos sentimentales a los que no les gusta ser tibios. Tienen la sonrisa serena de los que han viajado mucho y el apetito de los que saben que aún queda mucho por descubrir. A los 25 años no se puede ser serio: cuidado con los caimanes.

