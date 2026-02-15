Musique ! Une histoire des pratiques musicales amateurs Le Blanc

Musique ! Une histoire des pratiques musicales amateurs

Château Naillac Le Blanc Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : Jeudi 2026-04-01 10:00:00

fin : 2026-08-31 12:30:00

2026-04-01 2026-07-01 2026-09-01 2026-10-01

Découvrez l’histoire de la musique sur le territoire du Parc de la Brenne.

Ce vaste territoire regorge de musiciens, de Mezières-en-Brenne, à Ciron, en passant par Martizay ou Le Blanc et dans bien d’autres communes. Ils animent les fêtes de villages, les cérémonies patriotiques, se produisent en concert et répètent régulièrement pour faire perdurer les structures auxquelles ils sont attachés. Cette exposition s’attachera à montrer le rôle fédérateur de la musique dans notre territoire, tout en retraçant son histoire et celle des personnes qui l’ont incarnée et continuent de la faire vivre aujourd’hui. 5 .

