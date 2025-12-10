Musique Variations sur Starmania Espace culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière Marignane

Musique Variations sur Starmania

Du vendredi 3 au samedi 4 avril 2026.

A 20h30. Espace culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-04

2026-04-03

Les Ateliers de Musiques Actuelles Amplifiées du conservatoire de musique, sous la direction de Natacha Barduzzi, vous invitent à revivre l’histoire de Starmania.

100% live avec un plateau de plus de 35 chanteurs et musiciens .

Venez nombreux !

Starmania, quatre décennies plus tard, reste criant d’actualité.

Composé par Michel Berger, cet opéra rock retrace les rêves et les désillusions des habitants de la ville de Monopolis.

Nul doute que chacun d’entre nous a fredonné un jour J’aurais voulu être un artiste , Le monde est stone ou bien Les uns contre les autres. .

Espace culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 42 31 12 32 musique@ville-marignane.fr

The Conservatoire de Musique?s Ateliers de Musiques Actuelles Amplifiées, under the direction of Natacha Barduzzi, invite you to relive the story of Starmania.

100% live, with a cast of over 35 singers and musicians .

Come one, come all!

