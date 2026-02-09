MUSIQUE VERTE Moréac

MUSIQUE VERTE

Médiathèque, 10 rue St Cyr Moréac Morbihan

Que vous ayez 5 minutes de libres ou 2 heures, Jean-Yves Bardoul vous invitera

à passer un moment avec lui pour bidouiller des végétaux et les transformer en

instruments de musique.

Entrée libre entre 14h et 16h, vous y restez le temps que vous voulez. .

Médiathèque, 10 rue St Cyr Moréac 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 46 73 59

