MUSIQUE VERTE Moréac
MUSIQUE VERTE Moréac samedi 4 avril 2026.
MUSIQUE VERTE
Médiathèque, 10 rue St Cyr Moréac Morbihan
Tarif : – –
Date : samedi 4 avril 2026
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Que vous ayez 5 minutes de libres ou 2 heures, Jean-Yves Bardoul vous invitera
à passer un moment avec lui pour bidouiller des végétaux et les transformer en
instruments de musique.
Entrée libre entre 14h et 16h, vous y restez le temps que vous voulez. .
Médiathèque, 10 rue St Cyr Moréac 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 46 73 59
L’événement MUSIQUE VERTE Moréac a été mis à jour le 2026-02-05 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE