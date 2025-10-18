Musique Vocal de la Renaissance église Notre Dame du Travail Paris

Musique Vocal de la Renaissance église Notre Dame du Travail Paris samedi 18 octobre 2025.

Musique Vocal de la Renaissance

Monteverdi, Dowland, Janequin, Palestrina, Marenzio, Bennet, Purcell



par le Quatuor Vocal Marenzio



Désireux d’explorer le riche répertoire musical de la renaissance, le Quatuor vocal Marenzio constitué en 2024 est la rencontre de 4 chanteurs de Haut Niveau, tous issus du Chœur de Chambre Arthémys.

– Ava Venise SANTONI (soprano) : du Centre de Musique Baroque de Versailles & du Chœur de la Maîtrise de Paris . Puis du Chœur de Chambre Arthémys.

– Floris BERNARD (alto) : Après des études de musicologie à Paris Sorbonne, il pratique le chant choral au sein du Chœur de Chambre Arthémys depuis 2001.

– Antoine DAVID-CALVET (ténor) : Après des études de musicologie à Paris Sorbonne, est membre pendant 11 ans du Chœur Accentus. Puis rejoint en 2018 le Chœur de Chambre Arthémys.

– Olivier LEFAIVRE (basse) : Diplômé d’un premier cycle dans la section Art Lyrique de l’École Normale de Musique de Paris, il chante avec le Chœur de Chambre Arthémys depuis 2017.

Le samedi 18 octobre 2025

de 16h00 à 17h00

payant

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Public jeunes et adultes.

église Notre Dame du Travail 59 Rue Vercingétorix 75014 Paris