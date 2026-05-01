Bourgs sur Colagne

MUSIQUE VOCALE ANCIENNE ET CONTEMPORAINE

Bourgs sur Colagne Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Concert de polyphonies par le Choeur Guillaume et l’ensemble Octovox.

Ce concert et né du désir de faire se rencontrer 2 univers sonores à priori très éloignés.

À plus d’un demi millénaire de distance voici réunies les musiques du Moyen-Age et les compositions vocales contemporaines pour chœur à capella.

Concert de polyphonies par le Choeur Guillaume et l’ensemble Octovox.

Ce concert et né du désir de faire se rencontrer 2 univers sonores à priori très éloignés.

À plus d’un demi millénaire de distance voici réunies les musiques du Moyen-Age et les compositions vocales contemporaines pour chœur à capella. .

Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie +33 6 66 46 54 08 les-arts-du-chant@hotmail.com

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English :

Polyphonic concert by the Choeur Guillaume and the Octovox ensemble.

This concert was born of the desire to bring together 2 sound universes that might seem far apart.

More than half a millennium apart, we bring together music from the Middle Ages and contemporary vocal compositions for a capella choir.

L’événement MUSIQUE VOCALE ANCIENNE ET CONTEMPORAINE Bourgs sur Colagne a été mis à jour le 2026-05-18 par Conseil Départemental