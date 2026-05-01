MUSIQUE VOCALE ANCIENNE ET CONTEMPORAINE Bourgs sur Colagne
MUSIQUE VOCALE ANCIENNE ET CONTEMPORAINE Bourgs sur Colagne samedi 30 mai 2026.
Bourgs sur Colagne
MUSIQUE VOCALE ANCIENNE ET CONTEMPORAINE
Bourgs sur Colagne Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Concert de polyphonies par le Choeur Guillaume et l’ensemble Octovox.
Ce concert et né du désir de faire se rencontrer 2 univers sonores à priori très éloignés.
À plus d’un demi millénaire de distance voici réunies les musiques du Moyen-Age et les compositions vocales contemporaines pour chœur à capella.
Concert de polyphonies par le Choeur Guillaume et l’ensemble Octovox.
Ce concert et né du désir de faire se rencontrer 2 univers sonores à priori très éloignés.
À plus d’un demi millénaire de distance voici réunies les musiques du Moyen-Age et les compositions vocales contemporaines pour chœur à capella. .
Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie +33 6 66 46 54 08 les-arts-du-chant@hotmail.com
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English :
Polyphonic concert by the Choeur Guillaume and the Octovox ensemble.
This concert was born of the desire to bring together 2 sound universes that might seem far apart.
More than half a millennium apart, we bring together music from the Middle Ages and contemporary vocal compositions for a capella choir.
L’événement MUSIQUE VOCALE ANCIENNE ET CONTEMPORAINE Bourgs sur Colagne a été mis à jour le 2026-05-18 par Conseil Départemental
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