Musique vocale française des XIXe et XXe siècles Le Signe – Centre national du graphisme Chaumont

Musique vocale française des XIXe et XXe siècles Le Signe – Centre national du graphisme Chaumont samedi 20 septembre 2025.

Musique vocale française des XIXe et XXe siècles Samedi 20 septembre, 11h00 Le Signe – Centre national du graphisme Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Découvrez la richesse du répertoire vocal français des XIXe et XXe siècles avec l’ensemble Fugue Ephémère, sous la direction d’Anne-Sophie Duprels.

Entre mélodies, airs et chœurs, ce concert met à l’honneur des œuvres sensibles et variées, portées par des voix expressives et un accompagnement soigné. Un moment musical tout en finesse, à partager dans un cadre patrimonial.

Le Signe – Centre national du graphisme 1 place des Arts, 52000 Chaumont, France Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 0325357901 https://www.centrenationaldugraphisme.fr Le Centre national du graphisme également appelé Le Signe est un centre d’art dédié à l’accompagnement, au développement et au rayonnement du design graphique. Situé à Chaumont, il a été inauguré en 2016 et succède au pôle graphisme de Chaumont.

Découvrez la richesse du répertoire vocal français des XIXe et XXe siècles avec l’ensemble Fugue Ephémère, sous la direction d’Anne-Sophie Duprels.

Les Arts de la Renne