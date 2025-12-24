Musique Voyage musical, Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos
Musique Voyage musical, Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos samedi 31 janvier 2026.
Musique Voyage musical
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Présentation de Fabienne Laborde, professeure à l’école de musique de Tarnos et ses élèves des classes d’éveil.
Les élèves inscrits en éveil musical sont âgés de 5 à 6 ans. C’est pour beaucoup leur première année à l’école de musique de Tarnos et également leur toute première prestation en public !
Le public sera invité à voyager au cœur des contes, Casse-Noisette, Baba Yaga et Michka. Entre chants, carillons et petites percussions, ces jeunes musiciens offriront un moment enchanté, guidés par leur professeure Fabienne Laborde.
Deux prestations
10h groupe éveil 1
11h groupe éveil 2
Tout public Entrée libre. .
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Musique Voyage musical
L’événement Musique Voyage musical Tarnos a été mis à jour le 2025-12-21 par OT Seignanx