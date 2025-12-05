Musique Voyages d’hiver Cardonnette

Musique Voyages d’hiver

8 Place de l’Église Cardonnette Somme

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 20:00:00

fin : 2025-12-05 21:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Un passionnant périple musical au cœur de l’hiver.

L’hiver est là, avec son froid, ses longues soirées et son calme tout doux. Les maisons brillent de mille lumières et se parent de jolies guirlandes. C’est dans cette ambiance que la magie de la musique entre en scène.

Les trois chanteuses de l’ensemble Les Itinérantes vous invitent à un voyage musical au cœur de l’hiver. Vous partirez à la rencontre de la Fée Dragée du Casse-Noisette de Tchaïkovsky, chanterez des airs traditionnels de Noël venus de France (Noël Nouvelet, Bel astre que j’adore…), d’Angleterre (God Rest You Merry, Gentlemen ; Coventry Carol), de Catalogne (El Noi de la Mare), de Roumanie (Colind Pentru România) ou encore du Brésil (Borboleta). La promesse d’un voyage enchanté !

Distribution

Chant Manon Cousin, Pauline de Swarte et Elodie Pont

En partenariat avec

Théâtre Impérial Opéra de Compiègne dans le cadre de En Voix ! Festival Art Lyrique Chant choral

À partir de 8 ans

1h

A l’église de Cardonette

8 Place de l’Église Cardonnette 80260 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 66 00

English :

An exciting musical journey through the heart of winter.

Winter is here, with its cold, long evenings and gentle calm. Houses glow with a thousand lights and are adorned with pretty garlands. This is where the magic of music comes in.

The three singers of Les Itinérantes invite you on a musical journey into the heart of winter. You’ll meet the Sugar Plum Fairy from Tchaikovsky’s Nutcracker, sing traditional Christmas tunes from France (Noël Nouvelet, Bel astre que j’adore…), England (God Rest You Merry, Gentlemen; Coventry Carol), Catalonia (El Noi de la Mare), Romania (Colind Pentru România) and Brazil (Borboleta). The promise of an enchanted journey!

Cast:

Vocals Manon Cousin, Pauline de Swarte and Elodie Pont

In partnership with

Théâtre Impérial Opéra de Compiègne as part of the En Voix ! Festival Art Lyrique Chant choral

? Ages 8 and up

? 1h

? Cardonette church

German :

Eine spannende musikalische Reise durch den Winter.

Der Winter ist da, mit seiner Kälte, seinen langen Abenden und seiner sanften Ruhe. Die Häuser erstrahlen im Lichterglanz und sind mit hübschen Girlanden geschmückt. In dieser Atmosphäre kommt die Magie der Musik zum Tragen.

Die drei Sängerinnen des Ensembles Les Itinérantes laden Sie zu einer musikalischen Reise durch den Winter ein. Sie werden der Zuckerfee aus Tschaikowskys Nussknacker begegnen und traditionelle Weihnachtsmelodien aus Frankreich (Noël Nouvelet, Bel astre que j’adore…), England (God Rest You Merry, Gentlemen; Coventry Carol), Katalonien (El Noi de la Mare), Rumänien (Colind Pentru România) oder Brasilien (Borboleta) singen. Das Versprechen einer verzauberten Reise!

Verteilung

Gesang Manon Cousin, Pauline de Swarte und Elodie Pont

In Partnerschaft mit

Théâtre Impérial Opéra de Compiègne im Rahmen von En Voix! Festival Lyrische Kunst Chorgesang

? Ab 8 Jahren

? 1h

? In der Kirche von Cardonette

Italiano :

Un emozionante viaggio musicale nel cuore dell’inverno.

L’inverno è arrivato, con le sue fredde e lunghe serate e la sua dolce calma. Le case brillano di mille luci e sono decorate con graziose ghirlande. È in questa atmosfera che la magia della musica diventa protagonista.

I tre cantanti di Les Itinérantes vi invitano a un viaggio musicale nel cuore dell’inverno. Incontrerete la Fata Confetto dello Schiaccianoci di Čajkovskij, canterete le tradizionali melodie natalizie francesi (Noël Nouvelet, Bel astre que j’adore…), inglesi (God Rest You Merry, Gentlemen; Coventry Carol), catalane (El Noi de la Mare), rumene (Colind Pentru România) e brasiliane (Borboleta). La promessa di un viaggio incantato!

Cast:

Cantanti Manon Cousin, Pauline de Swarte e Elodie Pont

In collaborazione con

Théâtre Impérial Opéra de Compiègne nell’ambito di En Voix! Festival Art Lyrique Canto corale

? A partire dagli 8 anni

? 1h

? Alla chiesa di Cardonette

Espanol :

Un emocionante viaje musical por el corazón del invierno.

El invierno ya está aquí, con sus frías y largas tardes y su suave calma. Las casas brillan con mil luces y se adornan con bonitas guirnaldas. Es en este ambiente donde la magia de la música cobra protagonismo.

Las tres cantantes de Les Itinérantes le invitan a un viaje musical al corazón del invierno. Conocerá al Hada de Azúcar del Cascanueces de Chaikovski, cantará canciones navideñas tradicionales de Francia (Noël Nouvelet, Bel astre que j’adore…), Inglaterra (God Rest You Merry, Gentlemen; Coventry Carol), Cataluña (El Noi de la Mare), Rumanía (Colind Pentru România) y Brasil (Borboleta). ¡La promesa de un viaje encantado!

Reparto:

Manon Cousin cantante, Pauline de Swarte y Elodie Pont

En colaboración con

¡Théâtre Impérial Opéra de Compiègne en el marco del Festival En Voix! Festival Art Lyrique Canto coral

? A partir de 8 años

? 1h

? En la iglesia de Cardonette

