Musique Walid Ben Selim Amiens
Musique Walid Ben Selim Amiens jeudi 4 décembre 2025.
Musique Walid Ben Selim
3 Rue Georges Guynemer Amiens Somme
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04 20:00:00
fin : 2025-12-04 21:15:00
Date(s) :
2025-12-04
Une mise en musique bouleversante de la poésie soufie !
Avec Here and Now , Walid Ben Selim explore les vastes horizons de la poésie soufie. Il met ici en musique des vers millénaires et se fait porte-voix des plus grands poètes de langue arabe d’Ibn Arabi à Mahmoud Darwich, en passant par Rumi, Ahmad Matar ou Nizar Qabbani…
À travers cet Orient mythique, mystique et millénaire, il cherche à percer la vibration première dans un souffle épique et méditatif. Accompagné par la virtuose harpiste classique, Marie-Marguerite Cano, il fonde un espace de spiritualité musicale, une forme d’échange entre la langue arabe parlée et la langue inaccessible et symbolique de la harpe.
Distribution
Voix Walid Ben Selim
Harpe Marie Marguerite Cano
Durée 1h15
À partir de 9 ans
3 Rue Georges Guynemer Amiens 80080 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 66 00
English :
A moving musical setting of Sufi poetry!
With Here and Now , Walid Ben Selim explores the vast horizons of Sufi poetry. Here, he sets thousand-year-old verses to music, giving voice to the greatest poets of the Arabic language: from Ibn Arabi to Mahmoud Darwich, via Rumi, Ahmad Matar and Nizar Qabbani?
Through this mythical, mystical, thousand-year-old Orient, he seeks to pierce its primal vibration in an epic, meditative breath. Accompanied by the virtuoso classical harpist Marie-Marguerite Cano, he creates a space of musical spirituality, a form of exchange between the spoken Arabic language and the inaccessible, symbolic language of the harp.
Cast
Voice Walid Ben Selim
Harp Marie Marguerite Cano
? duration: 1h15
Ages 9 and up
German :
Eine überwältigende Vertonung der Sufi-Poesie!
Mit Here and Now erkundet Walid Ben Selim die weiten Horizonte der Sufi-Poesie. Er vertont jahrtausendealte Verse und wird zum Sprachrohr der größten arabischsprachigen Dichter: von Ibn Arabi über Rumi, Ahmad Matar und Nizar Qabbani bis hin zu Mahmoud Darwich?
In diesem mythischen, mystischen und tausendjährigen Orient versucht er, die Urschwingung in einem epischen und meditativen Atemzug zu durchdringen. Begleitet von der virtuosen klassischen Harfenistin Marie-Marguerite Cano schafft er einen Raum der musikalischen Spiritualität, eine Form des Austauschs zwischen der gesprochenen arabischen Sprache und der unzugänglichen, symbolischen Sprache der Harfe.
Besetzung
Stimme Walid Ben Selim
Harfe Marie Marguerite Cano
? Dauer: 1h15
Ab 9 Jahren
Italiano :
Un’emozionante ambientazione musicale della poesia sufi!
Con Qui e ora , Walid Ben Selim esplora i vasti orizzonti della poesia sufi. Qui mette in musica versi millenari e dà voce ai più grandi poeti della lingua araba: da Ibn Arabi a Mahmoud Darwich, senza dimenticare Rumi, Ahmad Matar e Nizar Qabbani?
Attraverso questo Oriente mitico, mistico e millenario, egli cerca di penetrare la vibrazione originaria in un respiro epico e meditativo. Accompagnato dalla virtuosa arpista classica Marie-Marguerite Cano, crea uno spazio di spiritualità musicale, una forma di scambio tra la lingua araba parlata e il linguaggio inaccessibile e simbolico dell’arpa.
Cast
Voce Walid Ben Selim
Arpa Marie Marguerite Cano
? durata: 1h15
Da 9 anni
Espanol :
Una conmovedora composición musical de poesía sufí
Con Aquí y ahora , Walid Ben Selim explora los vastos horizontes de la poesía sufí. Aquí pone música a versos milenarios y da voz a los más grandes poetas de la lengua árabe: de Ibn Arabi a Mahmud Darwich, sin olvidar a Rumi, Ahmad Matar y Nizar Qabbani?
A través de este Oriente mítico, místico y milenario, busca traspasar la vibración original en un soplo épico y meditativo. Acompañado por la virtuosa arpista clásica Marie-Marguerite Cano, crea un espacio de espiritualidad musical, una forma de intercambio entre la lengua árabe hablada y el lenguaje inaccesible y simbólico del arpa.
Reparto
Voz Walid Ben Selim
Arpa Marie Marguerite Cano
? duración: 1h15
A partir de 9 años
