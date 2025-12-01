Musique Yesterday, tomorrow Encagnane Aix-en-Provence

Musique Yesterday, tomorrow

Mercredi 24 décembre 2025 à partir de 19h. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence

The Flat frogs est un groupe acoustique qui revisite à sa manière les vieux blues et ragtime du siècle dernier, en y mêlant des influences folk et country des années 60 et 70.

Leur son, résolument authentique, s’appuie sur un jeu instrumental fin et travaillé qui met en valeur la voix de leur chanteuse lead américaine.

Ses racines musicales, ancrées dans cette tradition, s’expriment à travers un répertoire mêlant reprises revisitées et compositions originales, pour un voyage musical authentique à travers l’histoire du blues et de la musique américaine. .

Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence

English :

The Flat frogs are an acoustic band who revisit the old blues and ragtime of the last century, blending in folk and country influences from the 60s and 70s.

