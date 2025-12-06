Musique Yves Laplane Bigband Espace culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière Marignane

Musique Yves Laplane Bigband

Vendredi 27 mars 2026.

A 20h30. Espace culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

2026-03-27

Harmonieux mélange de musiciens professionnels et d’amateurs expérimentés, le Big Band est dirigé par Y.

Laplane, pianiste, compositeur et professeur de la classe de jazz du conservatoire de musique de

Marignane.

Venez nombreux les applaudir !

Cet orchestre de 18 musiciens est composé de 5 saxophones, 4 trompettes, 4 trombones, d’une rythmique guitare-piano-basse-batterie et d’une chanteuse.

Le répertoire s’étend des standards de Broadway (Cole Porter, Jérôme Kern, Georges Gershwin…) aux classiques de Duke Ellington ou de Count Basie, traverse le be-bop de Dizzi Gillespie ou la bossa-nova d’Antonio Carlos Jobim et s’aventure dans l’univers plus moderne de Weather Report, Joe Henderson, Paul McCartney, Phil Collins…

Yves Laplane présentera également une partie de ses compositions.

De l’énergie, du punch, de la rigueur et de la bonne humeur au programme ! .

Espace culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 32 musique@ville-marignane.fr

