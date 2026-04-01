Cauneille

MUSIQU’ENTRE AMIS

SALLE MUNICIPALE Cauneille Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:30:00

fin : 2026-04-25 21:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Audition de l’école de musique LA MUSICALE DES GAVES présentant toutes les classes d’instruments ainsi que les deux orchestres Juniors de l’association,

Buvette et restauration sur place

Audition de l’école de musique LA MUSICALE DES GAVES présentant toutes les classes d’instruments ainsi que les deux orchestres Juniors de l’association,

Buvette et restauration sur place .

SALLE MUNICIPALE Cauneille 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 68 08 19

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English : MUSIQU’ENTRE AMIS

Audition by the LA MUSICALE DES GAVES music school, featuring all instrument classes and the association’s two junior orchestras,

Refreshments and catering on site

L’événement MUSIQU’ENTRE AMIS Cauneille a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Pays d’Orthe et Arrigans