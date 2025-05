Musiques à Brux CAPSULA – Place de l’église Brux, 14 juin 2025 07:00, Brux.

Vienne

Musiques à Brux CAPSULA Place de l’église Musée Expo de Brux Brux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-14

My Hand in Your Face, Les traits d’heures, Harmonie Lezay etc ….

Food Trucks, Buvette ! .

Place de l’église Musée Expo de Brux

Brux 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 34 26 12 festival.brux@free.fr

English : Musiques à Brux CAPSULA

German : Musiques à Brux CAPSULA

Italiano :

Espanol : Musiques à Brux CAPSULA

L’événement Musiques à Brux CAPSULA Brux a été mis à jour le 2025-05-16 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou