Musiques à la Sainte-Chapelle Tours

15 Rue Georges Courteline Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : Vendredi 2025-10-03 20:30:00

fin : 2025-10-03 22:30:00

2025-10-03

Nous avons l’honneur de vous présenter un programme d’exception mettant en lumière l’art savant de la polyphonie du milieu du XVe siècle dans le Val de Loire avec l’exceptionnelle Missa Le serviteur de Guillaume Faugues.

Guillaume Faugues demeure une figure énigmatique de la musique médiévale. Nous savons seulement qu’il fut chapelain à la Sainte-Chapelle de Bourges en 1462-1463. Cette messe polyphonique à quatre voix fait partie des cinq messes qu’il a composées et illustre parfaitement la technique de la « messe-parodie » elle s’appuie sur la célèbre chanson Le serviteur hault guerdonné de Guillaume Dufay. 20 .

15 Rue Georges Courteline Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

We are honored to present an exceptional program highlighting the learned art of mid-15th-century polyphony in the Loire Valley, with the exceptional Missa Le serviteur by Guillaume Faugues.

German :

Wir haben die Ehre, Ihnen mit der außergewöhnlichen Missa Le serviteur von Guillaume Faugues ein außergewöhnliches Programm zu präsentieren, das die gelehrte Kunst der Polyphonie aus der Mitte des 15. Jahrhunderts im Loire-Tal beleuchtet.

Italiano :

Abbiamo l’onore di presentare un programma eccezionale che mette in luce la dotta arte della polifonia nella Valle della Loira a metà del XV secolo, con l’eccezionale Missa Le serviteur di Guillaume Faugues.

Espanol :

Tenemos el honor de presentar un programa excepcional que pone de relieve el erudito arte de la polifonía a mediados del siglo XV en el Valle del Loira, con la excepcional Missa Le serviteur de Guillaume Faugues.

