Musiques à partager Tiers Lieu d’Azun Aucun

Tiers Lieu d'Azun, Aucun, Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-02 18:00:00

fin : 2025-12-16 20:00:00

2025-09-02

Tous les mardis. Pour tous les amateur.ice.s qui ont envie de dépoussiérer leurs instruments et de faire sonner leurs voix durant ce temps convivial.

Tiers Lieu d'Azun, Aucun, 65400 Hautes-Pyrénées, Occitanie. +33 9 61 62 63 36

English :

Every Tuesday. For all amateurs who want to dust off their instruments and make their voices ring during this convivial time.

German :

Jeden Dienstag. Für alle Amateure, die Lust haben, ihre Instrumente zu entstauben und ihre Stimmen während dieser geselligen Zeit zum Klingen zu bringen.

Italiano :

Ogni martedì. Per tutti i dilettanti che vogliono rispolverare i loro strumenti e far risuonare le loro voci in questo momento di convivialità.

Espanol :

Todos los martes. Para todos los aficionados que quieran desempolvar sus instrumentos y hacer sonar sus voces durante este rato de convivencia.

L’événement Musiques à partager Aucun a été mis à jour le 2025-08-22 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65