Musiques à Pontorson Capriccio Consort Pontorson

Musiques à Pontorson Capriccio Consort Pontorson dimanche 20 juillet 2025.

Musiques à Pontorson Capriccio Consort

Place de l’Église Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 17:00:00

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-20

Cet ensemble baroque italien se produira à l’église Notre-Dame de Pontorson.

Œuvres de G.F. Haendel et J.S Bach.

Réservations par téléphone. Billetterie sur place.

Place de l’Église Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 83 37 17 00

English : Musiques à Pontorson Capriccio Consort

This Italian Baroque ensemble will perform at the Notre-Dame church in Pontorson.

works by G.F. Haendel and J.S Bach

Reservations by phone. Tickets on site.

German :

Dieses italienische Barockensemble wird in der Kirche Notre-Dame in Pontorson auftreten.

werke von G.F. Händel und J.S. Bach.

Reservierungen können telefonisch vorgenommen werden. Kartenverkauf vor Ort.

Italiano :

Questo ensemble barocco italiano si esibirà nella chiesa di Notre-Dame di Pontorson.

opere di G.F. Haendel e J.S. Bach.

Prenotazioni telefoniche. Biglietti disponibili sul posto.

Espanol :

Este conjunto barroco italiano actuará en la iglesia Notre-Dame de Pontorson.

obras de G.F. Haendel y J.S Bach.

Reservas por teléfono. Venta de entradas in situ.

L’événement Musiques à Pontorson Capriccio Consort Pontorson a été mis à jour le 2025-07-07 par OT MSM Normandie BIT Pontorson