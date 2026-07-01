Musiques à Pontorson Satie amoureux Ancien Prêche Pontorson
dimanche 12 juillet 2026 · Ancien Prêche · Pontorson
Informations pratiques
Pontorson
Musiques à Pontorson Satie amoureux
Ancien Prêche 7 rue du Prêche Pontorson Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 17:00:00
fin : 2026-07-12 18:30:00
Date(s) :
2026-07-12
Dans la belle acoustique du Prêche de Pontorson, le pianiste Guillaume Coppola interprétera le programme de son dernier CD très remarqué consacré à Erik Satie, le plus loufoque des compositeurs classiques français. .
Ancien Prêche 7 rue du Prêche Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 83 37 17 00 domidum@wanadoo.fr
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English : Musiques à Pontorson Satie amoureux
L’événement Musiques à Pontorson Satie amoureux Pontorson a été mis à jour le 2026-06-30 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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