Musiques à Pontorson Satie amoureux Ancien Prêche Pontorson

Informations pratiques

Pontorson

Musiques à Pontorson Satie amoureux

Ancien Prêche 7 rue du Prêche Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 17:00:00

fin : 2026-07-12 18:30:00

Date(s) :

2026-07-12

Dans la belle acoustique du Prêche de Pontorson, le pianiste Guillaume Coppola interprétera le programme de son dernier CD très remarqué consacré à Erik Satie, le plus loufoque des compositeurs classiques français. .

Ancien Prêche 7 rue du Prêche Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 83 37 17 00 domidum@wanadoo.fr

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English : Musiques à Pontorson Satie amoureux

L’événement Musiques à Pontorson Satie amoureux Pontorson a été mis à jour le 2026-06-30 par OT MSM Normandie BIT Genêts