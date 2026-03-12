Musiques à réaction 17.2 Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Auditorium Marcel Landowski

Musiques à réaction 17.2

Composition électroacoustique et création sonore

Étudiant·es du conservatoire et du PSPBB

Paul Ramage et Jonathan Prager, direction Alcôme, ensemble invité

Composition électroacoustique et création sonore au CRR

Le samedi 18 avril 2026

de 15h30 à 17h30

Le vendredi 17 avril 2026

de 18h30 à 21h00

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-17T21:30:00+02:00

fin : 2026-04-18T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-17T18:30:00+02:00_2026-04-17T21:00:00+02:00;2026-04-18T15:30:00+02:00_2026-04-18T17:30:00+02:00

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

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