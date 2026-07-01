Musiques à Saint’Hipp Aubades pour randonneurs et simples curieux Vaufrey
vendredi 17 juillet 2026 · Vaufrey
Informations pratiques
Vaufrey
Musiques à Saint’Hipp Aubades pour randonneurs et simples curieux
eglise Vaufrey Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 11:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Un deuxième rendez-vous en matinée dans la très belle église de Vaufrey qui surplombe le Doubs dans un paysage idyllique… Que vous soyez marcheurs ou non, venez profiter de ce moment avec votre pique-nique. Le piano et les vents vous emmèneront encore un peu plus loin dans l’aventure. .
eglise Vaufrey 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Musiques à Saint’Hipp Aubades pour randonneurs et simples curieux
L’événement Musiques à Saint’Hipp Aubades pour randonneurs et simples curieux Vaufrey a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER