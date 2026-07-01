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AGENDA · Vaufrey

Musiques à Saint’Hipp Aubades pour randonneurs et simples curieux Vaufrey

vendredi 17 juillet 2026 · Vaufrey

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
eglise
Ville
25190 Vaufrey
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Vaufrey

Musiques à Saint’Hipp Aubades pour randonneurs et simples curieux

eglise Vaufrey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 11:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Un deuxième rendez-vous en matinée dans la très belle église de Vaufrey qui surplombe le Doubs dans un paysage idyllique… Que vous soyez marcheurs ou non, venez profiter de ce moment avec votre pique-nique. Le piano et les vents vous emmèneront encore un peu plus loin dans l’aventure.   .

eglise Vaufrey 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Musiques à Saint’Hipp Aubades pour randonneurs et simples curieux

L’événement Musiques à Saint’Hipp Aubades pour randonneurs et simples curieux Vaufrey a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER