Musiques à Saint’Hipp Cordes en clair obscur Les Écorces
mardi 14 juillet 2026 · Les Écorces
Informations pratiques
Les Écorces
Musiques à Saint’Hipp Cordes en clair obscur
Eglise Les Écorces Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 20:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Entre lyrisme romantique et feu moderne, vous pourrez apprécier dans ce programme les cordes, du duo de violons de Prokofiev au quintette à deux altos de Mendelssohn. .
Eglise Les Écorces 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Musiques à Saint’Hipp Cordes en clair obscur
L’événement Musiques à Saint’Hipp Cordes en clair obscur Les Écorces a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER