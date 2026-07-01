Informations pratiques

Les Écorces

Musiques à Saint’Hipp Cordes en clair obscur

Eglise Les Écorces Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 20:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Entre lyrisme romantique et feu moderne, vous pourrez apprécier dans ce programme les cordes, du duo de violons de Prokofiev au quintette à deux altos de Mendelssohn. .

Eglise Les Écorces 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Musiques à Saint’Hipp Cordes en clair obscur

L’événement Musiques à Saint’Hipp Cordes en clair obscur Les Écorces a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER