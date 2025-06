Musiques à Saint’Hipp Rêves d’Espagne – Charquemont 17 juillet 2025 20:00

Doubs

Eglise Charquemont Doubs

Début : 2025-07-17 20:00:00

2025-07-17

Des chants profonds du flamenco au célèbre boléro de Ravel, cette soirée célèbrera l’influence réciproque de la musique espagnole et de la musique française. Avec la participation exceptionnelle de Cécile Evrot et de Maria Gasca, respectivement chanteuse et danseuse de flamenco. .

Charquemont 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

