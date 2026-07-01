Musiques à Saint’Hipp Schubertiade Les Terres-de-Chaux
dimanche 19 juillet 2026 · Les Terres-de-Chaux
Informations pratiques
Les Terres-de-Chaux
Musiques à Saint’Hipp Schubertiade
Église Les Terres-de-Chaux Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 11:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Du vivant du compositeur Franz Schubert étaient organisées des Schubertiades, des réunions musicales et culturelles privées lors desquelles étaient jouées ses œuvres, des pièces de compositeurs amis, mais aussi la lecture de poèmes. Ces soirées sont devenues des incontournables à Vienne. Musiques à Saint-Hipp’ en donne une version singulière avec des classiques de Schubert mais aussi des versions très modernes des lieder du compositeur viennois croisant la voix, les cordes et l’accordéon. .
Église Les Terres-de-Chaux 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@musiquesasainthipp.fr
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English : Musiques à Saint’Hipp Schubertiade
L’événement Musiques à Saint’Hipp Schubertiade Les Terres-de-Chaux a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER