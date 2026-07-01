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AGENDA · Les Terres-de-Chaux

Musiques à Saint’Hipp Schubertiade Les Terres-de-Chaux

dimanche 19 juillet 2026 · Les Terres-de-Chaux

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Église
Ville
25190 Les Terres-de-Chaux
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Les Terres-de-Chaux

Musiques à Saint’Hipp Schubertiade

Église Les Terres-de-Chaux Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 11:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Du vivant du compositeur Franz Schubert étaient organisées des Schubertiades, des réunions musicales et culturelles privées lors desquelles étaient jouées ses œuvres, des pièces de compositeurs amis, mais aussi la lecture de poèmes. Ces soirées sont devenues des incontournables à Vienne. Musiques à Saint-Hipp’ en donne une version singulière avec des classiques de Schubert mais aussi des versions très modernes des lieder du compositeur viennois croisant la voix, les cordes et l’accordéon.   .

Église Les Terres-de-Chaux 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   contact@musiquesasainthipp.fr

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English : Musiques à Saint’Hipp Schubertiade

L’événement Musiques à Saint’Hipp Schubertiade Les Terres-de-Chaux a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER