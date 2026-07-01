Informations pratiques

Les Terres-de-Chaux

Musiques à Saint’Hipp Schubertiade

Église Les Terres-de-Chaux Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 11:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Du vivant du compositeur Franz Schubert étaient organisées des Schubertiades, des réunions musicales et culturelles privées lors desquelles étaient jouées ses œuvres, des pièces de compositeurs amis, mais aussi la lecture de poèmes. Ces soirées sont devenues des incontournables à Vienne. Musiques à Saint-Hipp’ en donne une version singulière avec des classiques de Schubert mais aussi des versions très modernes des lieder du compositeur viennois croisant la voix, les cordes et l’accordéon. .

Église Les Terres-de-Chaux 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@musiquesasainthipp.fr

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English : Musiques à Saint’Hipp Schubertiade

L’événement Musiques à Saint’Hipp Schubertiade Les Terres-de-Chaux a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER