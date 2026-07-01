AGENDA · Montandon
Musiques à Saint’Hipp Tour d’Europe Montandon
jeudi 16 juillet 2026 · Montandon
Informations pratiques
Montandon
Musiques à Saint’Hipp Tour d’Europe
Eglise Montandon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 17:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Vents et piano vous accompagneront en Europe en duo, trio, quatuor et quintette avec des compositeurs tels Rimski-Korsakov et bien d’autres .
Eglise Montandon 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Musiques à Saint’Hipp Tour d’Europe
L’événement Musiques à Saint’Hipp Tour d’Europe Montandon a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER