Informations pratiques

Montandon

Musiques à Saint’Hipp Tour d’Europe

Eglise Montandon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 17:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Vents et piano vous accompagneront en Europe en duo, trio, quatuor et quintette avec des compositeurs tels Rimski-Korsakov et bien d’autres .

Eglise Montandon 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Musiques à Saint’Hipp Tour d’Europe

L’événement Musiques à Saint’Hipp Tour d’Europe Montandon a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER