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AGENDA · Montandon

Musiques à Saint’Hipp Tour d’Europe Montandon

jeudi 16 juillet 2026 · Montandon

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Eglise
Ville
25190 Montandon
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Montandon

Musiques à Saint’Hipp Tour d’Europe

Eglise Montandon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 17:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Vents et piano vous accompagneront en Europe en duo, trio, quatuor et quintette avec des compositeurs tels Rimski-Korsakov et bien d’autres   .

Eglise Montandon 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Musiques à Saint’Hipp Tour d’Europe

L’événement Musiques à Saint’Hipp Tour d’Europe Montandon a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER